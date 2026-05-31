شكرا لقرائتكم خبر عن سلوشنز السعودية توقع عقداً مع اس تي سي بقيمة 485 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات الجمعة عند مستويات قياسية جديدة، محققة مكاسب أسبوعية وشهرية، مدفوعة بارتفاع أسهم التكنولوجيا عقب النتائج القوية لشركة ديل، بينما يترقب المستثمرون تفاصيل اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيحسم قراره النهائي بشأن الاتفاق مع إيران خلال الجمعة، في حين أكدت طهران في وقت سابق أنها تنتظر أفعالاً لا أقوالاً فيما يتعلق بأي اتفاق محتمل.

وقفز سهم شركة ديل بنسبة 32.8% بعد أن رفعت توقعاتها للإيرادات والأرباح السنوية يوم الخميس. كما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.87% بدعم من مكاسب أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.

وصعد سهم هيوليت باكارد إنتربرايز بنسبة 12.6%، بينما ارتفع سهم سوبر مايكرو كومبيوتر بنسبة 11.6%، كما أضاف سهم مايكروسوفت 5.4%.

وحقق مؤشر شركات البرمجيات والخدمات التقنية مكاسب تجاوزت 6%، ليمحو جميع خسائره المسجلة منذ نهاية يناير، عندما أثارت مخاوف تأثيرات الذكاء الاصطناعي ضغوطاً على القطاع.

وخلال الجلسة، سجلت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية مستويات قياسية جديدة أثناء التداول، مدعومة بتجدد التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي واستمرار قوة نمو الأرباح، رغم استمرار القلق بشأن تأثير الحرب الإيرانية على التضخم والاقتصاد العالمي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 363.37 نقطة أو 0.72% ليغلق عند 51,032.34 نقطة.

كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.44 نقطة أو 0.22% إلى 7,580.07 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المركب 55.15 نقطة أو 0.21% ليغلق عند 26,972.62 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة راسل 2000 بنسبة 0.6%.

مكاسب أسبوعية وشهرية قوية

على أساس أسبوعي، ارتفع:

ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.43%

ناسداك بنسبة 2.39%

داو جونز بنسبة 0.9%

راسل 2000 بنسبة 1.72%



أما على أساس شهري منذ 30 أبريل، فقد حقق:

ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بلغت 5.15%

ناسداك صعوداً بنسبة 8.36%

داو جونز ارتفاعاً بنسبة 2.78%

راسل 2000 مكاسب بنسبة 4.24%



كما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أسبوعه التاسع على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة ارتفاعات منذ ديسمبر 2023.

موجة الصعود مدفوعة بالأرباح

قال أوه سونغ كوون، كبير استراتيجيي الأسهم في ويلز فارجو: "هناك حالة تفاؤل كبيرة في السوق تجاه الذكاء الاصطناعي، والارتفاع الحالي مدفوع بشكل أساسي بنتائج الأرباح."

وأضاف أن المستثمرين يمكنهم الاحتفاظ بأسهم الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل مع تحقيق دخل إضافي عبر بيع عقود خيارات الشراء عند مستويات سعرية أعلى بكثير من الأسعار الحالية.

من جهتها، قالت ميليسا براون، رئيسة أبحاث قرارات الاستثمار في شركة سيم كورب، إن أحجام التداول ارتفعت خلال الأسابيع الماضية، وهو ما يشير إلى دخول مستثمرين جدد إلى السوق.

ضغوط على بعض القطاعات

تراجع قطاع خدمات الاتصالات في مؤشر ستاندرد آند بورز بعد انخفاض سهم ألفابت المالكة لجوجل بنسبة 2.5%.

كما تعرضت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية لضغوط، حيث هبط سهم كوستكو بنسبة 3.9% وسهم وول مارت بنسبة 2.6%.

وتراجع مؤشر شركات صناعة السيارات بعد تقارير أفادت بأن إدارة ترامب تسعى إلى رفع نسبة المكونات المصنعة في أمريكا الشمالية إلى 82% للاستفادة من المعاملة التفضيلية ضمن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وانخفض سهم جنرال موتورز بنسبة 1.3%، فيما تراجعت أسهم ستيلانتيس المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 2.7%.

التضخم لا يزال مصدر قلق

أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة الخميس أن التضخم سجل أسرع وتيرة ارتفاع له خلال ثلاث سنوات في أبريل، بينما تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى 1.6% على أساس سنوي.

وحذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شميد، من أن صدمة أسعار الطاقة قد لا تكون مؤقتة.

كما أشارت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، إلى أن استمرار ارتفاع التضخم قد يستدعي تشديد السياسة النقدية.

وتتوقع الأسواق حالياً أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال معظم العام، مع ترجيحات متزايدة لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

أبرز تحركات الأسهم

هبط سهم جاب بنسبة 15.4% بعد خفض توقعاته للمبيعات السنوية.

تراجع سهم أمريكان إيجل أوتفترز بنسبة 11.8% بعد الإبقاء على توقعاته لمبيعات المتاجر المماثلة دون تغيير.



وعلى صعيد السوق ككل، فاقت الأسهم المتراجعة عدد الأسهم المرتفعة في بورصة نيويورك بنسبة 1.04 إلى 1.

وسجلت البورصة 491 سهماً عند أعلى مستوى خلال 52 أسبوعاً مقابل 102 سهم عند أدنى مستوى.

أما في ناسداك، فقد ارتفع 2,378 سهماً مقابل تراجع 2,486 سهماً.

وبلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية نحو 23.9 مليار سهم، مقارنة بمتوسط بلغ 19.36 مليار سهم خلال آخر 20 جلسة تداول.