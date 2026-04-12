الحالة المطرية تعلق الدراسة الحضورية في بعض الجامعات ومدارس التعليم العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت بعض من إدارات التعليم والجامعات السعودية، عن تعليق الدراسة الحضورية أمس الأحد، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

ففي الأحساء أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن تعليق الدراسة حضوريا بفرع الجامعة في الأحساء، وتحويلها إلى الدراسة عبر الفصول الافتراضية (عن بعد)، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة، أن الدوام الحضوري مستمر لأعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية والفنية.

كما أعلنت جامعة الملك فيصل عن تعليق الدراسة حضوريا بفروع الجامعة في الأحساء وبقيق، وتحويلها إلى الدراسة عن بعد عبر نظام «البلاك بورد»، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصا على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون - عن بعد - عبر «البلاك بورد» للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس التعليم بالمحافظة، وتحويل العملية التعليمية إلى التعليم عن بُعد عبر منصة «مدرستي»، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد واستمرار الحالة المطرية.

وأكد تعليم الأحساء أن الدراسة مستمرة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس عبر منصة «مدرستي»، حرصا على سلامتهم واتباعا لتوصيات المركز الوطني للأرصاد والجهات المختصة.

وفي الطائف أعلنت جامعة الطائف تحويل الدراسة الحضورية يوم الأحد «عن بعد» عبر منصة «البلاك بورد» في الكليات الجامعية بمحافظات رنية والخرمة وتربة، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الجامعة، أن القرار يأتي حرصا على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، على أن تستمر العملية التعليمية عبر المنصة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وفي عسير أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس الواقعة ضمن نطاق الإنذار الأحمر، وتحويل العملية التعليمية إلى التعليم عن بعد عبر منصة «مدرستي».

ويشمل القرار مدارس: أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، سراة عبيدة، النماص، ظهران الجنوب، تنومة، بلقرن، الحرجة، الربوعة، والفرشة.

وأكدت الإدارة أن الدراسة مستمرة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم عبر منصة «مدرستي»، وذلك حرصا على سلامة الجميع واتباعا لتوصيات المركز الوطني للأرصاد والجهات المختصة.

كما أعلنت جامعة الملك خالد عن تعليق الدراسة الحضورية بجميع كلياتها في المقر الرئيس وفروعها في المحافظات. ويأتي ذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون - عن بعد - عبر منصة «البلاك بورد» للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية.

وفي الباحة قررت جامعة الباحة تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى نظام التعليم عن بُعد عبر منصة «بلاك بورد (رافد)»، وذلك لجميع طلاب وطالبات الجامعة في جميع مقراتها. وأوضحت الجامعة أن القرار يأتي بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، وذلك حرصا على سلامة الجميع.