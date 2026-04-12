مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق «ملتقى أندية القراءة الثاني»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، «ملتقى أندية القراءة الثاني»، الذي تنظمه المكتبة في فرع قاعات الخدمات والاطلاع بطريق خريص في الرياض، بحضور عدد من المختصين في مجال المكتبات والباحثين والمثقفين.

ويأتي الملتقى ضمن برامج المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، بهدف جمع ممثلي أندية القراءة من مختلف مناطق المملكة، وتبادل الخبرات والتجارب، وبناء علاقات تسهم في تعزيز الثقافة المجتمعية.

وتضمن الملتقى عددا من الفعاليات، شملت جلسة حوارية بعنوان «ابتكار الفعاليات القرائية»، وكلمة افتتاحية للمشرف العام على المكتبة بعنوان «القراءة أولا»، إضافة إلى عرض تجربة المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب.

كما تضمن برنامج الملتقى «منتدى أندية القراءة»، الذي اشتمل على ورشتين بعنوان (تجارب وتحديات أندية القراءة في المملكة) و(تكوين الشراكات الثقافية).

وختتم الملتقى بكلمة لمدير المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور فهد العليان. وينعقد هذا الملتقى في إطار تعزيز الدور الريادي لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة في دعم القراءة، من خلال المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، الذي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية القراءة ودورها في بناء المعرفة لدى مختلف فئات المجتمع، والإسهام في تنمية ثقافية مستدامة، لا سيما لدى الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية المختلفة، إلى جانب التعريف بمجالات القراءة الحديثة والمتنوعة، بما يدعم بناء مستقبل معرفي وثقافي واجتماعي.