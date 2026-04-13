بريطانيا.. جهات مالية تقيم تهديدات سيبرانية كشفت عنها "أنثروبيك"

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الأحد، بأن بعض الجهات التنظيمية المالية في بريطانيا تجري محادثات عاجلة مع جهاز ​الأمن السيبراني التابع للحكومة ومع بنوك كبرى لتقييم مخاطر التهديدات السيبرانية التي كشف عنها أحدث نموذج ذكاء اصطناعي من شركة "⁠أنثروبيك".

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على المحادثات ​أن مسؤولين من بنك إنجلترا وهيئة السلوك ​المالي ‌ووزارة الخزانة يجرون محادثات ⁠مع المركز ​الوطني للأمن السيبراني لفحص نقاط الضعف المحتملة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحساسة، والتي سلط عليها الضوء أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من "أنثروبيك".

وذكرت الصحيفة أن من المتوقع أن يتم إطلاع ممثلين عن البنوك البريطانية الكبرى وشركات التأمين والبورصات على المخاطر الأمنية السيبرانية التي حددها ‌النموذج "كلود مايثوز بريفيو" ​خلال اجتماع مع الجهات التنظيمية في غضون الأسبوعين المقبلين.

وكانت رويترز قد ​نقلت، يوم الجمعة، ‌عن ⁠مصدرين ‌أن وزير الخزانة الأميركي سكوت ‌بيسنت دعا إلى عقد اجتماع مع بنوك كبرى في وول ⁠ستريت بشأن المخاطر السيبرانية المحتملة التي أبرزها النموذج.

وفي ​منشور على مدونة في وقت سابق من هذا الشهر، قالت أنثروبيك إن النموذج حدد بالفعل آلاف الثغرات الأمنية الرئيسية في أنظمة تشغيل ومتصفحات ويب وغيرها من البرامج ​المستخدمة على نطاق واسع.

وقالت الشركة إن تلك الثغرات في البرامج يمكن أن تصبح سلاحا مدمرا لأمن المعلومات إذا اكتشفها أشخاص سيئون.

وقالت أنثروبيك، أثناء الإعلان عن النموذج الجديد "كلود ميثوس بريفيو"، إنها لم تطرحه للعامة، وإنما سمحت لشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل آبل وأمازون ومايكروسوفت وإنفيديا باستخدامه لاكتشاف الثغرات الأمنية في برامجها.