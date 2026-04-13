كولومبيا: مرشحة لانتخابات الرئاسة تتلقى تهديدات بالقتل

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الحكومة في كولومبيا، الأحد، إنها عززت الحماية الموفّرة لمرشّحة أكبر حزب يميني معارض للانتخابات الرئاسية إثر تلقّيها تهديدات بالقتل قبل نحو شهرين من الاستحقاق الانتخابي.

ونشرت بالوما فالنسيا مرشّحة حزب "الوسط الديمقراطي" لانتخابات 31 مايو صورة لها يتمّ تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي كتب تحتها "ارقدي بسلام".

وشهد عام 2025 اغتيال السيناتور اليميني ميغيل أوريبي الذي كان يطمح للترشّح عن "الوسط الديمقراطي" لخلافة الرئيس اليساري غوستافو بيترو.

وكتب وزير الداخلية أرماندو بينيديتي، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تعمل السلطات على الكشف عن ملابسات الحادثة وتعزيز الحماية" الموفّرة للمرشّحة.

وبحسب مرشّحة "الوسط الديمقراطي"، الذي يرأسه الرئيس السابق ألفارو أوريبي (2002-2010)، تشكّل التهديدات التي تلقّتها "دليلا على التدهور المقلق للمناخ الديموقراطي في البلد".