27 مريضاً يغادرون غزة عبر معبر رفح

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

غادر 27 مريضاً فلسطينياً، أمس، مستشفى بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة متوجهين نحو معبر رفح لدخول مصر، إثر استئناف عمله بعد أيام من إغلاقه.

وأفادت تقارير إعلامية بمغادرة دفعة جديدة من المرضى والجرحى ومرافقيهم من مستشفى التأهيل الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر بمدينة خان يونس نحو معبر رفح.

وعند وصولهم إلى المعبر يغادر المرضى والجرحى إلى مصر حسب الظروف وإجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويستغرق الأمر عادة ساعات عدة.

والاثنين الماضي، علّقت منظمة الصحة العالمية عملها في إجلاء المرضى عبر المعبر، إثر مقتل فلسطيني متعاقد معها، جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي تجاه سيارته في شارع صلاح الدين شمال شرقي خان يونس.

وأعلنت المنظمة، السبت، استئناف عمليات الإجلاء الطبي، بعد تلقّيها تعهدات من الجهات المعنية بضمان سلامة المرضى والطواقم.

من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، مشاركة طواقمها في إجلاء طبي لمرضى وجرحى عبر معبر رفح، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقالت الجمعية، في بيان، إن عملية الإجلاء شملت 27 مريضاً و42 مرافقاً بإجمالي 69 شخصاً.