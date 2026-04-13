نهيان بن مبارك: فخورون بالإمارات وقيادتها ونعتزّ بوحدتنا وتلاحمنا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بالدور البارز الذي لعبه المؤثّرون وصنّاع المحتوى والبودكاست في إيصال الرسالة السامية لملتقى «حياتنا في الإمارات» إلى الجمهور داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن هذا الحضور الرقمي الفاعل أسهم في تحقيق انتشار واسع لأنشطة الملتقى ورسالته السامية، حيث تجاوزت المشاهدات عبر المنصات المختلفة 31 مليون مشاهدة خلال يومين فقط.

وقال معاليه: إن الملتقى، الذي حمل شعار «قراءات في حب الإمارات» ونظّمته وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن، نجح في استقطاب أكثر من 74 صانع محتوى من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، إضافة إلى مشاركة نخبة من أبرز مقدمي البودكاست؛ الذين نقلوا رسالة الملتقى بروح وطنية صادقة وأسلوب معاصر يصل إلى مختلف فئات المجتمع بمختلف اللغات.

وأكد معاليه أن هذا التفاعل الكبير يعكس وعي المجتمع بأهمية الرسالة التي يحملها الملتقى، والتي تتمثل في «فخورين بالإمارات»، التي تجسّدت في روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، ممثّلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن الالتقاء على حب الوطن والولاء للقيادة والوقوف خلف رايته التي هي رمز وحدتنا، ودليل مجدنا وعزّنا، تُجسّد محبتنا واعتزازنا بهذا الوطن، وتعكس تلاحم المجتمع بكافة فئاته خلف راية الاتحاد، وولاءنا جميعاً لقيادتنا الرشيدة، فخورين بإماراتنا وقيادتنا ووحدتنا وتلاحمنا، في وطن يواجه التحديات كافة، بعزيمة الكبار ووحدة الرجال.

التسامح والتعايش

كما ثمّن معاليه جهود ومشاعر وكلمات الجميع الذين عبّروا بأبلغ الكلمات والمواقف عن اعتزازهم بالإمارات، وارتباطهم العميق بقيمها القائمة على التسامح والتعايش والانفتاح الحضاري، موضحاً أن المنصات الرقمية أصبحت اليوم شريكاً أساسياً في نشر القيم الإيجابية وتعزيز الصورة الحضارية للدولة، لافتاً إلى أن ما تحقق من انتشار واسع خلال وقت قياسي يعكس الاحترافية العالية لصنّاع المحتوى، وقدرتهم على مخاطبة جمهور متنوع بلغات وأساليب متعددة، بما يعزّز حضور الإمارات عالمياً كنموذج فريد في التعايش الإنساني، مع التأكيد على قدراتها في توفير أعلى درجات الأمن والأمان لكافة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

واحة للأمن والأمان

وأضاف معاليه أن الإمارات ستظل واحة للأمن والأمان والتعايش الإنساني بفضل الرؤية الحكيمة والجهود المقدّرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشعب الإمارات الكريم، وكافة المقيمين على أرض هذا الوطن، وأن هذا الملتقى ما هو إلا تعبير رمزي من الجميع عن اعتزازهم بهذا الوطن وفخرهم بالانتماء إليه، وهي الرسالة التي وصلت إلى كافة فئات المجتمع وإلى العالم أيضاً، مثمناً جهود كل مَنْ شارك وحضر الملتقى وحمل أهدافه الوطنية السامية إلى الجمهور في كل مكان، مشيراً إلى أن الملتقى تحوّل بالفعل إلى احتفالية وطنية في حب الإمارات، إلى جانب الاحتفاء بالإنتاج الإبداعي الإماراتي في مختلف المجالات، ولاسيما الذي يحتفي بالهوية الإماراتية بوصفها ركناً أساسياً لقوة المجتمع وتلاحمه واستقراره.

«في حب الإمارات»

من جانبه، أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن كمَّ المشاركات والمتابعات لأنشطة الملتقى، الذي يحمل رسالة حب وولاء وانتماء صادقة من فئات المجتمع كافة، إلى إماراتنا الحبيبة، جسّدتها «فخورين بالإمارات» التي أصبحت عنواناً يجمع مشاعر كل مَن يعيش على أرض هذا الوطن، معبّراً عن اعتزازه بكافة المشاركين من المؤثّرين وصنّاع المحتوى الإماراتيين والمقيمين على أرض الإمارات التي نقلت هذه الرسالة بكل حب إلى الجميع.

وعبّرت أميرة محمد، مقدمة بودكاست «موجات»، عن اعتزازها بالمشاركة في الملتقى، مؤكدة أن «الإمارات ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل تجربة إنسانية متكاملة نرويها بكل فخر للعالم، وما قمنا به عبر البودكاست هو نقل هذه التجربة بصدق إلى جمهور واسع يؤمن بقيم المحبة والتسامح».

بدوره، أكد صالح الكندي، مقدم بودكاست «الوتين»، أن «المشاركة في هذا الحدث كانت مسؤولية وطنية قبل أن تكون إعلامية، حيث سعينا إلى إبراز القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، ونقل صورة حيّة عن التلاحم بين القيادة والشعب، وفخرنا بالانتماء لتراب هذا الوطن العزيز».

من جهته، أوضح أحمد الحوسني، مقدم بودكاست «مستقبل قائد»، أن «الملتقى يمثّل منصة ملهمة للشباب، وقد ركّزنا في مشاركتنا على إبراز دور الإمارات في صناعة القيادات الواعية القادرة على بناء مستقبل أفضل، وهو ما وجد صدى واسعاً لدى المتابعين».

أما الدكتور لويس لامبرت، مقدم بودكاست «سعادة»، فأشار إلى أن «الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في جودة الحياة والسعادة المجتمعية، وقد حرصنا على تسليط الضوء على هذه التجربة الإنسانية الفريدة التي تستحق أن تُروى ويُحتفى بها».

التفاعل

فيما قال أحمد جابر، مقدم بودكاست «جابر»: إن «التفاعل الذي حققته محتويات الملتقى يؤكد أن العالم متعطش لقصص إيجابية حقيقية، والإمارات تقدم هذه القصص يومياً من خلال إنجازاتها وقيمها الراسخة».