تكنولوجيا: شاشة الألعاب Agon Pro من AOC تنطلق رسمياً بتقنية OLED الترادفية وسطوع مذهل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة AOC أخيراً عن تفاصيل تسعير شاشة الألعاب الجديدة Agon Pro AGP346UCSD والتي تتميز بلوحة من نوع OLED ترادفية مكونة من خمس طبقات. وكما هو متوقع، لن تكون هذه الشاشة المنحنية فائقة الاتساع رخيصة الثمن عند وصولها إلى الأسواق، حيث تأتي الشاشة التي يبلغ مقاسها 34 بوصة بتصميم منحني بشدة يبلغ 800R وتدعم نسبة أبعاد تبلغ 21:9 مع دقة عرض فائقة تبلغ 3440 في 1440 بكسل، بالإضافة إلى تقديمها لمعدل تحديث سريع يبلغ 360 هرتزاً لضمان تجربة لعب سلسة ومرنة للغاية.

وبفضل اعتمادها على تخطيط البكسل الفرعي V-Stripe، تعد الشاشة بتقديم وضوح استثنائي للنصوص يتفوق على لوحات QD-OLED الأخرى التي تستخدم التخطيط المثلث المعتاد. وتدعي الشركة وصول ذروة السطوع إلى رقم مذهل يبلغ 1300 شمعة في المناطق الصغيرة، رغم عدم تقديمها لأي وعود حول السطوع المستمر للشاشة بالكامل، إلى جانب تقديمها لمستويات استثنائية من دقة الألوان مع تغطية تبلغ 100% لمساحة ألوان sRGB و 99% لمساحة DCI-P3، بالإضافة إلى تحسين مستويات اللون الأسود في البيئات المضاءة جيداً.

و توفر الشاشة مجموعة واسعة من منافذ التوصيل التي تشمل منفذ DisplayPort 2.1 ومنفذي HDMI 2.1 ومنفذ USB-C يدعم توصيل طاقة بقدرة 15 واطاً ومنفذ USB-B وثلاثة منافذ USB 3.2 من الجيل الأول. وإلى جانب هذه المنافذ، تقدم الشاشة ميزات متقدمة لتعدد المهام تشمل KVM وصورة داخل صورة وصورة بجوار صورة، في حين سيعجب عشاق إضاءة RGB بالتصميم الخماسي غير المتماثل الجذاب الموجود على ظهرها.

وتتوفر الشاشة الجديدة حالياً للطلب المسبق بسعر يبلغ 6999 يواناً أي حوالي 1025 دولاراً أمريكياً. ورغم عدم وجود خطط واضحة للإطلاق العالمي في الوقت الحالي، إلا أنه من المرجح توفرها لاحقاً في الأسواق الأخرى كعادة AOC في إطلاق منتجاتها عالمياً، بينما يمكن للمستخدمين الباحثين عن بديل أرخص التوجه لشاشة LG 34GS95QE التي يبلغ مقاسها 34 بوصة وتتوفر بسعر يبلغ 800 دولار أمريكي.