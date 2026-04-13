سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 13-04-2026

قفز سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية القادمة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، لينجح الزوج في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 159.90.