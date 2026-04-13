سعر البتكوين (BTCUSD) يرتكز إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 13-04-2026

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على سلسلة خسائر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته لتكوين قاع صاعد قد يمثل قاعدة انطلاق لاستعادة الزخم الإيجابي، وقد وجد السعر دعماً حالياً عند متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل مستوى فني مهم قد يحد من استمرار التراجع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ظهور إشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي، إلى جانب استمرار سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، وهو ما يعزز من فرص حدوث ارتداد صاعد خلال الفترة المقبلة، في حال تمكن السعر من التماسك أعلى مستويات الدعم الحالية.