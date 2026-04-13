الين يواصل التراجع بعد انهيار المحادثات الأمريكية الإيرانية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

•الولايات المتحدة تستعد لفرض حصار بحري على مضيق هرمز

•ارتفاع أسعار النفط يجدد مخاوف التضخم ويضغط على البنوك المركزية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،وسط تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،خاصة بعد انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.



مع تصاعد تهديدات الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على مضيق هرمز والموانئ الإيرانية، قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 10%، في تطور يعيد إلى الواجهة مخاوف تسارع التضخم عالميًا، ويزيد من الضغوط على البنوك المركزية لاتخاذ خطوات أقرب نحو رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين قرابة 0.4% إلى ( 159.85¥) ، من سعر إغلاق يوم الجمعة عند (159.24¥)، و سجل أدنى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (159.50¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة منخفضاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي.



•وحقق الين الأسبوع المنصرم ارتفاع بنسبة 0.2% مقابل الدولار،في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي،بفضل اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، يتضمن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع بنسبة 0.5% ،ليبدأ في التعافي الواسع من المستويات الأدنى في شهر ،عاكساً صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ارتفعت مستويات الدولار الأمريكي بسبب مخاوف تجدد الحرب في منطقة الشرق الأوسط ،بعد انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.



وقال شاول كافونيك، المحلل في شركة إم إس تي ماركي: عادت السوق الآن إلى حد كبير إلى وضعها قبل وقف إطلاق النار.



مستجدات الحرب الإيرانية

•انتهت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد إلى طريق مسدود.

•إصرار واشنطن على تفكيك كامل لما تبقى من منشآت تخصيب اليورانيوم فى إيران.

•مطالبة طهران برفع فوري لكافة العقوبات الاقتصادية قبل تمديد الهدنة.

•ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستفرض حصارًا على مضيق هرمز بعد فشل محادثات السلام مع إيران.

•أمر ترامب البحرية الأمريكية بفرض حصار على مضيق هرمز ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين.

•ترامب يعتقد أن إيران ستواصل الحوار؛ طهران تسعى إلى "اتفاق متوازن وعادل".

•إيران تحذر من رد قاسٍ على الحصار، وتتهم الولايات المتحدة بالتشدد في المفاوضات.

•ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب ومستشاريه يدرسون شنّ ضربات محدودة على إيران.



أسعار النفط العالمية

قفزت أسعار النفط بأكثر من 10% يوم الاثنين ، بعد فشل المحادثات الأمريكية الإيرانية في التوصل إلى اتفاق، مما ترك وقف إطلاق النار الهش معلقًا، واستمرار خنق صادرات الطاقة من الشرق الأوسط.



مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أبريل مستقر حاليًا حول 10%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

