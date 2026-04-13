اليورو يبتعد عن قمة 5 أسابيع بسبب مخاوف تجدد الحرب الإيرانية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يرتفع في سوق الصرف الأجنبي

•انهيار محادثات السلام بين واشنطن وطهران في إسلام آباد

•الولايات المتحدة تستعد لفرض حصار بحري على مضيق هرمز

•ارتفاع أسعار النفط يجدد مخاوف التضخم ويضغط على البنوك المركزية



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، للمرة الأولى خلال الستة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ،ليبتعد عن أعلى مستوى في خمسة أسابيع ، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،خاصة بعد انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.



مع تصاعد تهديدات الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على مضيق هرمز والموانئ الإيرانية، قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 10%، في تطور يعيد إلى الواجهة مخاوف تسارع التضخم عالميًا، ويزيد من الضغوط على البنوك المركزية لاتخاذ خطوات أقرب نحو رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى (1.1664 $) ، من سعر إغلاق يوم الجمعة عند (1.1723$) ،وسجل أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (1.1690$).



•أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،في خامس مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.1740 دولاراً ، قبيل انطلاق محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



•وحقق اليورو الأسبوع المنقضي ارتفاع بنسبة 1.8% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ يناير الماضي ، بفضل اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، يتضمن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع بنسبة 0.5% ،ليبدأ في التعافي الواسع من المستويات الأدنى في شهر ،عاكساً صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ارتفعت مستويات الدولار الأمريكي بسبب مخاوف تجدد الحرب في منطقة الشرق الأوسط ،بعد انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.



وقال شاول كافونيك، المحلل في شركة إم إس تي ماركي: عادت السوق الآن إلى حد كبير إلى وضعها قبل وقف إطلاق النار.



مستجدات الحرب الإيرانية

•انتهت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد إلى طريق مسدود.

•إصرار واشنطن على تفكيك كامل لما تبقى من منشآت تخصيب اليورانيوم فى إيران.

•مطالبة طهران برفع فوري لكافة العقوبات الاقتصادية قبل تمديد الهدنة.

•ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستفرض حصارًا على مضيق هرمز بعد فشل محادثات السلام مع إيران.

•أمر ترامب البحرية الأمريكية بفرض حصار على مضيق هرمز ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين.

•ترامب يعتقد أن إيران ستواصل الحوار؛ طهران تسعى إلى "اتفاق متوازن وعادل".

•إيران تحذر من رد قاسٍ على الحصار، وتتهم الولايات المتحدة بالتشدد في المفاوضات.

•ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب ومستشاريه يدرسون شنّ ضربات محدودة على إيران.



أسعار النفط العالمية

قفزت أسعار النفط بأكثر من 10% يوم الاثنين ، بعد فشل المحادثات الأمريكية الإيرانية في التوصل إلى اتفاق، مما ترك وقف إطلاق النار الهش معلقًا، واستمرار خنق صادرات الطاقة من الشرق الأوسط.



مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية خاصة البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



الفائدة الأوروبية

• قالت لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي: إن البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة حتى لو كان الارتفاع المتوقع في التضخم قصير الأجل.



•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أبريل مستقر حاليًا حول 35%.



•أفادت مصادر لوكالة رويترز أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يبدأ فى مناقشة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الشهر.

•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



نظرة فنية

