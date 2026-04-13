جاستن بيبر خيّب آمال الجمهور: العرض “الأضعف في تاريخ كوتشيلا”…ماذا حدث؟

دبي - فريق التحرير: أثار النجم الكندي جاستن بيبر جدلًا واسعًا بعد ظهوره الأول كـ”هيدلاينر” في مهرجان كوتشيلا، حيث قدّم عرضًا انقسمت حوله آراء الجمهور بين من وصفه بأنه “مخيّب للآمال” و”بسيط أكثر من اللازم”.

وبحسب تعليقات الحضور على مواقع التواصل، ظهر بيبر على المسرح مرتديًا هودي ونظارات شمسية، معتمدًا في جزء من فقرته على تشغيل الأغاني عبر جهاز الكمبيوتر، إلى جانب تركيزه على أعماله الحديثة بدلًا من أغانيه الشهيرة التي كان الجمهور يتوقع سماعها.

كما تخلّل العرض لحظات غير تقليدية، إذ جلس بيبر على كرسي وتفاعل مع الجمهور من خلال اختيار المقاطع والأغاني بشكل عفوي، في أداء وُصف من البعض بأنه “مرتجل وبسيط”، فيما اعتبره آخرون تجربة “صادقة ومختلفة”.

وفي المقابل، قورِن عرضه بعروض أكثر إنتاجية في المهرجان، أبرزها أداء النجمة سابرينا كاربنتر التي قدّمت عرضًا حيويًا متكاملًا من حيث الاستعراض والتغييرات المسرحية.

وتباينت ردود الفعل بشكل واضح، إذ رأى البعض أن العرض “الأضعف في تاريخ كوتشيلا”، بينما دافع آخرون عنه معتبرين أنه أسلوب فني غير تقليدي يعكس توجهًا جديدًا في الأداء.

ويأتي هذا الظهور بعد غياب طويل لبيبر عن المهرجان كـ”هيدلاينر”، عقب انسحابه سابقًا لأسباب صحية، ما رفع سقف التوقعات حول عودته، قبل أن يفاجئ الجمهور بهذا الشكل المختلف عن المعتاد.

وفي سياق متصل، طالت العرض أيضًا سلسلة من الشائعات، من بينها ما تم تداوله حول احتمال أن تكون النجمة الأميركية سَزا بديلة محتملة له في حال انسحابه من كوتشيلا ٢٠٢٦، وهو ما نفته الأخيرة تمامًا عبر إنستغرام، مؤكدة أنها في نيويورك ولم تتقاضَ أي مبلغ، واصفة ما تم تداوله بأنه “مختلق”.

وكانت تلك الشائعة قد زعمت حصول سَزا على مبلغ من ستة أرقام لتكون جاهزة كبديلة، رغم عدم وجود أي تأكيد رسمي، في وقت استمر فيه تفاعل الجمهور الذي عبّر بعضه عن أمل بظهور مفاجئ لها خلال مشاركة بيبر، خاصة بعد تعاونهما السابق في أعمال فنية مشتركة.