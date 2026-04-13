عُمان تدعو كل الأطراف إلى تمديد الهدنة وتقديم "تنازلات مؤلمة"

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعا وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وإيران، للعمل على تمديد الهدنة وتقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل إنجاح المفاوضات الرامية إلى وضع حل نهائي للحرب.

وكتب البوسعيدي على منصة "إكس" "أحث على تمديد وقف إطلاق النار واستمرار المباحثات. قد يتطلب النجاح من الجميع تقديم تنازلات مؤلمة، لكن هذا لا يُقارن بألم الفشل والحرب".

وأتى موقف البوسعيدي بعد فشل المباحثات بين واشنطن وطهران التي استضافتها إسلام آباد، في التوصل الى اتفاق. وسبق للبوسعيدي أن توسّط خلال العام المنصرم، في مباحثات بين الطرفين ركزت على البرنامج النووي.

المصدر : عرب 48