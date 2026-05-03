مسؤول عسكري إيراني: تجدّد الحرب مع الولايات المتحدة "احتمال وارد"

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء محمد جعفر أسدي، إنّ تجدّد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال "وارد"، في ظل استمرار تعثّر محادثات السلام وانتقاد الرئيس دونالد ترمب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن أسدي قوله إن "تجدد الصراع بين إيران والولايات المتحدة احتمال وارد، وقد أظهرت الوقائع أنّ الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات".

وكانت إيران قد قدّمت إلى الولايات المتحدة عبر باكستان، مقترحا جديدا للتفاوض بشأن وضع حد نهائي للحرب، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران، الجمعة، فيما أوردت تقارير أن المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، أرسل الإثنين، تعديلات على مسودة التفاوض مع إيران، تركز على إعادة إدراج الملف النووي.

وفي أعقاب ذلك، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عدم رضاه عن المقترح الإيراني الجديد في ما يتصل بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، علما أن المباحثات بين الجانبين لا تزال متعثرة مع استمرار وقف إطلاق النار.

وقال ترامب للصحافيين في حديقة البيت الأبيض "في هذه اللحظة لست راضيا عما يقدمونه"، مكررا أن القادة الايرانيين "منقسمون" وغير قادرين على التفاهم على إستراتيجية للخروج من الحرب. وأضاف "إنهم يطلبون أمورا لا يمكنني القبول بها".

وسئل ترامب عن إمكان تجدد الحرب التي توقفت بموجب وقف لإطلاق النار أعلن في الثامن من نيسان/أبريل، فأجاب أنه يفضل حلا تفاوضيا. وأضاف "هل نريد القضاء عليهم نهائيا أم نريد محاولة التوصل إلى اتفاق؟ هذه هي الخيارات المتاحة. لا أفضل الخيار الأول لأسباب إنسانية، ولكنه يبقى خيارا مطروحا".

المصدر : التلفزيون العربي - عرب 48