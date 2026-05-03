انطلاق «ماراثون الجاكاراندا» بأبها بمشاركة مجتمعية واسعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات «ماراثون الجاكاراندا» في شارع الفن بمدينة أبها، بتنظيم فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير، وبمشاركة جامعة الملك خالد وهيئة تطوير منطقة عسير، وذلك ضمن البرامج الرياضية والمجتمعية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ مفاهيم النشاط البدني لدى أفراد المجتمع. وسجل الماراثون في يومه الأول حضورا لافتا، بمشاركة أكثر من 1500 مشارك ومشاركة من مختلف الأعمار، إذ اشتمل على سباق «الجاكاراندا للأطفال»، ومسابقة «المشي العائلي» لمسافة 2 كلم، وسط أجواء حماسية وتفاعلية تعكس تنامي الوعي بأهمية الرياضة في الحياة اليومية. وتستكمل فعاليات الماراثون عبر مسارات 10 كلم و21 كلم، إلى جانب مسار 50 كلم للعدائين، بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع.

