الملحقية الثقافية السعودية تشارك في معرض للأزياء بمتحف ومنزل الرئيس الأمريكي السابق وودرو ويلسون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية في معرض الأزياء الثقافية «Fashioning Power, Fashioning Peace»، الذي أقيم في متحف ومنزل الرئيس الأمريكي السابق وودرو ويلسون بالعاصمة واشنطن، بمشاركة عدد من الدول، وحضور شخصيات دبلوماسية وثقافية وإعلامية من مختلف أنحاء العالم. وأكدت الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمشرفة على أمريكا الجنوبية الدكتورة تهاني بنت عبدالعزيز البيز، أن مشاركة الملحقية تأتي لإبراز الحضور الثقافي للمملكة، والتعريف بما تحمله الأزياء السعودية من دلالات حضارية واجتماعية وجمالية، بوصفها إحدى أدوات التعبير عن الهوية الوطنية والتواصل الثقافي بين الشعوب. وبينت أن الأزياء ليست مجرد مظهر خارجي، بل لغة ثقافية تحمل ذاكرة الشعوب وقيمها وتاريخها، مشيرة إلى أن مشاركة المملكة في مثل هذه الفعاليات تعكس ثراء الهوية الوطنية، وما تشهده من حضور ثقافي متجدد في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأفادت بأن المشاركة سلطت الضوء على دور الأزياء بوصفها قوة ناعمة تسهم في بناء جسور التفاهم، وتعزيز الحوار بين الثقافات، وإبراز ثراء التراث السعودي وتنوعه في المحافل الثقافية الدولية.

