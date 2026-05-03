شكرا لقرائتكم خبر حرس الحدود يستقبل ضيوف الرحمن القادمين من السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت المديرية العامة لحرس الحدود، ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية السودان لأداء فريضة الحج لعام 1447هـ عبر ميناء جدة الإسلامي، في إطار خدمات أمنية وميدانية متكاملة. وتأتي هذه الجهود ضمن مهام حرس الحدود في المنافذ البرية والبحرية، لتحقيق انسيابية الدخول، وتقديم الإرشاد والتوجيه، وتسهيل إجراءات وصول ضيوف الرحمن، بما يعزز سلامتهم ووصولهم بيسر وطمأنينة.

كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود يستقبل ضيوف الرحمن القادمين من السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.