صحة لبنان: 35 شهيدا و152 جريحا خلال 24 ساعة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، استشهاد 35 شخصا وإصابة 152 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الموسع والمتواصل على البلاد منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى ألفين و55 قتيلا و6 آلاف و588 مصابا.

وأشارت إلى أنه من بين إجمالي الشهداء تم تسجيل "165 طفلا، 252 سيدة"، ومن بين المصابين سُجل "644 طفلا، و1120 سيدة".

