ألوان درامية متنوعة وخلطة من أحدث الأعمال في إبريل على “MBC شاهد”

دبي - فريق التحرير: بين الواقع والخيال، تلتقي القصص الإنسانية، مع تلك التي ترصد قضايا اجتماعية، إلى الدراما والكوميديا، في سلسلة من الأعمال الدرامية والسينمائية على “MBC شاهد” خلال شهر إبريل الحالي، وهي: مسلسلي “صحاب الأرض”، و”لوبي الغرام”، وأفلام “المستعمرة”، “دخل الربيع يضحك”، اللعب مع العيال” وغيرها.

صحاب الأرض اعتباراً من الجمعة ١٠ إبريل

دراما إنسانية مؤثرة تدور أحداثها خلال الحرب المستمرة على غزة، وتتبع مصائر شخصيات مختلفة تتقاطع حيواتهم وسط الصراع ضمن الدراما الإنسانية. يرصد مسلسل “صحاب الأرض”، قصة طبيبة مصرية ترافق قوافل المساعدات، ورجل فلسطيني يكافح لإنقاذ عائلته. وفي غمرة العنف والفقد، تبرز قيم الحب والأمل والصمود، لتكشف عن عمق الروابط الإنسانية في مواجهة الدمار. يضم الفيلم منة شلبي، إياد نصّار، آدم بكري، تارا عبود، عصام السقا، محمد يوسف، روان الغابة، سارة يوسف، ديانا رحمة، روان حسن، اياد حوراني، وبمشاركة كامل الباشا، تأليف عمار صبري، تطوير سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج بيتر ميمي.

لوبي الغرام اعتباراً من السبت ١٨ إبريل

معتصم النهار وباميلا الكك يلتقيان ضمن الكوميديا الاجتماعية الرومانسية “لوبي الغرام” للمخرج جو بوعيد. تدور أحداث العمل بالكامل داخل فندق فخم ينبض بالحياة في قلب لبنان، حيث يتقاطع مصير شخصيتين متناقضتين تماماً، هما رستم (معتصم النهار) وهو صاحب الفندق ورجل يتميز بالدقة المفرطة والصرامة، يسعى لفرض النظام والسيطرة على كل صغيرة وكبيرة داخل فندقه، وشمس (باميلا الكيك)، وهي مصممة أزياء جريئة وعنيدة، هربت من قيود حياتها السابقة ومن ضغوط الزواج التقليدي. تتصادم الشخصيتان في بيئة تعج بالمتناقضات؛ لتنشأ قصة حب استثنائية تحاول الصمود رغم الصعوبات. يضم العمل جيسي عبدو، أيمن عبد السلام، القديرين يارا صبري وفايز قزق، وإطلالة خاصة لبيتي توتل، جرجس جبارة، سمارة نهرا، سوسن أبو عفار، وبمشاركة مجدي مشموشي، ميا سعيد، تاتيانا مرعب وغيرهم.

دخل الربيع يضحك – يعرض في ٣٠ إبريل

فيلم تسجيلي يتناول أربع قصص منفصلة تدور أحداثها خلال فصل الربيع، يكشف الجانب الخفي للعلاقات الإنسانية التي تبدو سعيدة من الخارج لكنها تخفي مرارة وحزناً. ومع مرور الوقت، تظهر الحقائق وتتحول الضحكات إلى دموع وصراعات، من توقيع المخرجة نهى عادل، في أولى تجاربها الروائية الطويلة. يعتمد الفيلم على البطولة الجماعية ووجوه شابة وموهوبة، ومن أبرزها سالي عبادة، مختار يونس، رحاب عنان وآخرين. يركز الفيلم على العمق النفسي والاجتماعي بعيداً عن الصيغ التجارية التقليدية، للمخرجة التي قامت بتأليف عملها واستلهمت عنوانه من رباعية شهيرة للشاعر الراحل صلاح جاهين، مما يضفي عليه صبغة فلسفية تربط بين تقلبات الطبيعة وتقلبات النفس البشرية، كما يوجه إهداء في بداياته للفنانين الكبار ليلى مراد، وردة، صباح، شادية، سعاد حسني، عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش.

المستعمرة اعتباراً من الأربعاء ١٥ إبريل

تدور أحداث فيلم “المستعمرة”، في منطقة مهمشة في مدينة الإسكندرية حول شقيقين، يواجهان خياراً صعباً بعد مقتل والدهما في حادث في مكان عمله. يعرض المصنع عليهما وظائف للعمل جنباً إلى جنب مع الرجل المسؤول عن وفاة والدهما، كتعويض بدلاً من رفع دعوى قضائية. وبينما يبدأ الشقيقان في ممارسة مهامهما الجديدة، يتسلل الشك إليهما حول طريقة وفاة والدهما وما إذا كانت عرضية أو بفعل فاعل. يشكل الفيلم مشروع سينمائي للمخرج المصري محمد رشاد، ويُصنف ضمن خانة سينما الدراما الاجتماعية الواقعية التي تضيء على الطبقات العاملة في مصر، وتحديداً في مدينة الإسكندرية التي تظهر في الفيلم ليس كمدينة سياحية، بل كبيئة صناعية قاسية تفرض شروطها على قاطنيها.

اللعب مع العيال

يطل النجم محمد إمام ضمن فيلم كوميدي، تدور أحداث حول علام، مدرس التاريخ الذي يتم نقله إلى مدرسة في منطقة صحراوية، حيث يواجه العديد من التحديات والمفارقات غير المتوقعة. يضم الفيلم كل من أسماء جلال، باسم سمرة، مصطفى غريب، بيومي فؤاد وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

يشكل الفيلم التعاون الثاني بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة، وقد تم تصويره في عدة أماكن نائية مثل سيوة والبحر الأحمر لتعزيز الأجواء الصحراوية المذكورة في القصة.