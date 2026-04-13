ماريا كاري تودّع نيويورك بعد ثلاثين عامًا… ما الذي يحدث؟

دبي - فريق التحرير: تستعد الفنانة ماريا كاري لتوديع شقتها الفاخرة في مدينة نيويورك، بعدما قررت عرضها للبيع مقابل ٢٧ مليون دولار، وذلك بعد ما يقارب ٣٠ عامًا من امتلاكها.

وبحسب التقارير، تمتد الشقة الثلاثية (Triplex) على ثلاثة طوابق في أعلى المبنى، وتبلغ مساحتها نحو ١٢٧٠٠ قدم مربع من المساحة الداخلية، إضافة إلى حوالي ١١٠٠ قدم مربع من التراسات الخارجية. كما توفر إطلالات بانورامية بزاوية ٣٦٠ درجة تمتد من نهر هدسون وصولًا إلى أفق مانهاتن الشهير.

ويُعد هذا العقار من أكثر ممتلكات ماريا كاري شهرة، إذ ظهر في حلقة أيقونية من برنامج MTV Cribs عام ٢٠٠٢، حيث استعرضت المغنية منزلها بأسلوبها المعروف، في حلقة لاقت تفاعلًا كبيرًا بسبب ظهورها بروح “الديفا”، مع تغييرات متكررة للأزياء، ولقطات طريفة داخل حوض الاستحمام، وحتى استخدام جهاز رياضي بكعب عالٍ.

ويضم البنتهاوس ٨ غرف نوم و٨ حمامات، إلى جانب صالة رياضية وغرفة شمسية، فضلًا عن غرفة ملابس ضخمة اشتهرت بها كاري خلال الحلقة التلفزيونية، رغم أن صور الإعلان العقاري لم تُظهرها بشكل واضح.

وأشارت تفاصيل العرض إلى أن الطابق السادس عشر يمكن أن يعمل بشكل مستقل، بينما يشكل الطابقان السابع عشر والثامن عشر وحدة دوبلكس فاخرة تتوّجها التراسات الواسعة.

يُذكر أن ماريا كاري كانت قد فتحت منزلها أمام الجمهور في نوفمبر ٢٠٢٢ ضمن حملة ترويجية مع Booking.com، حيث أتيحت الفرصة لفائزين محظوظين لزيارة الشقة والمشاركة في جلسة تصوير وتجربة كوكتيل بطابع احتفالي خاص بعيد الميلاد.

كما سبق أن باعت كاري في مايو ٢٠٢٣ قصرها في أتلانتا المكوّن من ٩ غرف نوم مقابل ٤.٣ مليون دولار، بعدما اشترته قبل أقل من عامين مقابل ٥.٦٥ مليون دولار.