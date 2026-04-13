سعر النفط الخام يحاول التخلص من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 13-04-2026

قفز سعر النفط الخام (Crude Oil) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليتمكن من اختراق مستوى المقاومة عند 94.70$، في خطوة تعكس تحسناً واضحاً في الزخم الشرائي، وقد واصل السعر صعوده ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة جادة للتغلب على الضغوط السلبية التي أثرت عليه مؤخراً.

ويأتي هذا التحرك الإيجابي في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وهو ما يعزز من فرص مواصلة التعافي خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال نجاحه في الاستقرار أعلى المستويات الحالية وتأكيد اختراقه للمقاومات الفنية.