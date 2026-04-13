سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستقر قرب دعم مهم – توقعات اليوم – 13-04-2026

انزلق سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستند إلى مستوى الدعم 0.5815، ما أوقف تلك الخسائر القوية والتي يهدف من خلالها اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.