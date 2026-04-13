سعر الدولار مقابل الفرنك يعيد اختبار مقاومة محورية – توقعات اليوم – 13-04-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب قوة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليعيد بهذا الارتفاع اختبار مستوى المقاومة المحوري 1.3865، ويتزامن ذلك مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من قوة وأهمية تلك المنطقة كحاجز مفصلي سيحدد مصير الزوج في الفترة القريبة المقبلة، وتتعزز قوة تلك المنطقة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء وبصورة مفرطة مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى تراجع سريع للزخم الإيجابي المحيط بالزوج.