سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يقلص من خسائره – توقعات اليوم – 13-04-2026

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بشكل حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 1.3480، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي بها يضاعف من الضغط السلبي المحيط بالزوج، ولكن في المقابل من ذلك يستمر الدعم الديناميكي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يبقي على فرص التعافي قائمة خاصة مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.