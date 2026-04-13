سعر النفط خام برنت يعيد اختبار مقاومة محورية – توقعات اليوم – 13-04-2026

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك عقب استناده لمستوى الدعم المهم 0.7020، ما أكسب الزوج بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً ليقلص بعضاً من تلك الخسائر التي شهدها في بداية تعاملات هذا الأسبوع، ليحاول الزوج بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر.