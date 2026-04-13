سعر الفضة يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 13-04-2026

انزلق سعر الفضة (SILVER) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بصمود مستوى المقاومة المحوري عند 75.85$، ما دفع السعر للتراجع وكسر تركيبة فنية سلبية على المدى القصير تمثلت في نموذج الوتد الصاعد، في إشارة تعكس تزايد الضغوط البيعية على تحركاته الحالية.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع توالي الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي، وهو ما يعزز من احتمالات استمرار الضغط الهابط خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال تخطي السعر لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي لا يزال يلعب دوراً مهماً في الحد من تعميق الخسائر حتى الآن.