تكنولوجيا: جهاز PocketTerm35 المحمول ينطلق بشاشة لمس ولوحة مفاتيح متكاملة مع معالج Raspberry Pi 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوفر الآن جهاز PocketTerm35 الجديد الذي يمثل حاسوباً محمولاً يعتمد على لوحات راسبيري باي، ويأتي مزوداً بشاشة تعمل باللمس ولوحة مفاتيح مدمجة ليكون خياراً مثالياً لمجموعة واسعة من المشاريع المختلفة. ويدعم هذا الإصدار نسخاً متعددة من أجهزة الحاسوب أحادية اللوحة، حيث يعتمد طراز PocketTerm35-Pi5 على لوحة Raspberry Pi 5 وتحديداً الإصدار الذي يضم ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 1 جيجابايت مع بطاقة ذاكرة مثبتة مسبقاً تبلغ سعتها 64 جيجابايت. وفي المقابل، يستخدم طراز PocketTerm35-Pi4 لوحة Raspberry Pi 4 بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 2 جيجابايت، وبدلاً من استخدام وحدة الحوسبة المصغرة، يعتمد الجهاز على الإصدار القياسي من اللوحة الحاسوبية مع منافذها المعتادة مما ينعكس بوضوح على تصميمه الخارجي.

وبشكل أكثر دقة يتميز تصميم الجهاز بوجود بروز ملحوظ خلف الشاشة حيث تستقر اللوحة الحاسوبية، ليزداد سمك النظام في تلك المنطقة من 0.8 بوصة إلى 1.5 بوصة تقريباً. وفي مقابل هذه الزيادة في السمك، يحصل المستخدمون على ميزة الوصول المباشر إلى المنافذ القياسية الكاملة التي تشمل منافذ USB متعددة ومنفذ إيثرنت للاتصال بالشبكات السلكية. وبفضل تزويده ببطارية مدمجة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، يوفر الجهاز مرونة عالية تتيح استخدامه وإنجاز المشاريع التقنية أثناء التنقل بكل سهولة ودون الحاجة لمصدر طاقة دائم.

ويضم الجهاز لوحة مفاتيح عملية تتكون من ستة صفوف منفصلة تتيح إدخال الأرقام مباشرة دون الحاجة لاستخدام وظائف المفاتيح الثانوية، إلى جانب احتوائها على مفاتيح للأسهم وأزرار مخصصة للإجراءات. ويعني هذا مبدئياً إمكانية استخدام الجهاز لتشغيل الألعاب، رغم أن لوحة المفاتيح المصنوعة من السيليكون قد لا تقدم استجابة لمسية دقيقة ومريحة بما يكفي لهذا الغرض. ويتميز الجهاز بشاشة تعمل باللمس يبلغ مقاسها 3.5 بوصة وتدعم دقة عرض تبلغ 640 في 480 بكسل، مع توفير مخرج فيديو عبر منفذ HDMI ومخرج صوتي من خلال مقبس سماعات الرأس القياسي الذي يبلغ مقاسه 3.5 ملم، في حين تعرض شركة Waveshare طراز PocketTerm35-Pi5 للبيع بسعر يبلغ 149 دولاراً أمريكياً.