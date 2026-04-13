بلدية دبي تنجز المرحلة الأولى من تطوير شبكة صرف منطقة القوز

أنجزت بلدية دبي المرحلة الأولى من مشروع تطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في منطقة القوز الإبداعية، إحدى أبرز المناطق الحيوية والنشطة اقتصادياً واستثمارياً، بتكلفة 250 مليون درهم من التكلفة الإجمالية لمراحل المشروع كافة، والتي تبلغ أكثر من 500 مليون درهم.

ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة متكاملة ومرنة ومستدامة للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار تخدم مناطق القوز الصناعية (الأولى والثانية والثالثة والرابعة)، وتلك الواقعة بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، بمساحة إجمالية تصل إلى 1.600 هكتار، وتغطي أكثر من 1.507 قطع أراضٍ.

وشملت أعمال المرحلة الأولى من المشروع إنشاء شبكات صرف صحي وتصريف مياه أمطار تغطي مساحة 155 هكتاراً، و123 قطعة أرض، حيث أضافت البلدية شبكات صرف صحي بطولٍ إجمالي يبلغ 15 كيلومتراً، وأقطار تتراوح بين 160 و1.600 ملم، تدعم منظومة الصرف الصحّي المستدامة في الإمارة. كما تضمنت الأعمال تنفيذ شبكة متكاملة لتصريف مياه أمطار بطول 14 كيلومتراً، وأقطار بين 200 و3.000 ملم.

يأتي هذا المشروع ضمن نطاق برنامج تطوير منظومة الصرف الصحي في الإمارة، الذي يستهدف تحويل نظام الصرف الصحي إلى نظام مستدام ومبتكر وأكثر كفاءة. إلى جانب برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في الإمارة البالغة تكلفته 30 مليار درهم، أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة، والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية، الهادف إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف للمائة عام المقبلة بنسبة 700%.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «يُعد مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في منطقة القوز من المشاريع الاستراتيجية الرئيسة لبلدية دبي ضمن خططها لتطوير كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، وتعزيز مرونتها وعملياتها التشغيلية وجاهزيتها لاستيعاب النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الإمارة، بما يرسخ مكانة دبي مدينة رائدة في التخطيط الحضري المستدام، وجاهزية بنيتها التحتية للمستقبل، ويجعل منها مدينة أكثر جاذبية واستدامة وجودة للحياة».

وأضاف: «سيدعم المشروع النموذج الحضري المتكامل الذي تتميز به منطقة القوز، ويعزز جاذبيتها كمركز حيوي للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب مواكبة احتياجات التنمية المستقبلية للإمارة».

نموذج مدن المستقبل

من جانبه، قال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: «يسهم المشروع في تعزيز كفاءة نظام تصريف مياه الأمطار وانسيابية التدفقات المائية في منطقة القوز الإبداعية، والحد من التجمعات، بما يضمن استمرارية الخدمات والأعمال، ويدعم مرونة المدينة وجاهزيتها لمواجهة مختلف الظروف المناخية المستقبلية».

وتواصل بلدية دبي تنفيذ خطط ومشاريع تحولية نوعية لتطوير البنية التحتية لإمارة دبي، وتعزيز مرونة المدينة لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية، والارتقاء بكفاءة التشغيل واستمرارية الخدمات، بما يواكب معدلات النمو العمراني والسكاني، إضافة إلى دعم توجهات دبي في التحول نحو نموذج مدن المستقبل الذكية والمستدامة، بالتكامل مع أهداف الأجندات الوطنية ورؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي الأفضل عالمياً في جودة بنيتها التحتية وخدماتها العامة.