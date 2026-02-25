مفاوضات تبادل محتجزين بين دمشق والسويداء

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

تقود واشنطن وساطة بين مرجعية دينية درزية وسلطات دمشق، لتبادل محتجزين منذ أحداث عنف شهدتها محافظة السويداء في جنوب سوريا، وفق ما أفاد مصدر مطلع على التفاوض.

وتهدف الوساطة، وفق المصدر ذاته، «لإطلاق السلطات سراح 61 مدنياً من السويداء محتجزين في سجن عدرا قرب دمشق منذ أحداث يوليو، مقابل الإفراج عن ثلاثين عنصراً من وزارتي الدفاع والداخلية. وأسفرت أعمال العنف، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل أكثر من ألفي شخص، بينهم 789 مدنياً درزياً.

إلى ذلك، تعتزم القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد الإرهابيين الانسحاب بالكامل من سوريا في غضون شهر، وفق ما أكدت ثلاثة مصادر، مع بدء إخلاء قاعدة في شمال شرق البلاد الاثنين الماضي.

ويأتي تخلي واشنطن تباعاً عن قواعدها بعد تقدم القوات الحكومية إلى مناطق واسعة كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي حظيت بدعم أميركي لأعوام، ووافقت أخيراً على دمج قواتها ومؤسساتها في إطار الدولة السورية.

في غضون ذلك، أسفر هجوم نسبه الإعلام الرسمي السوري إلى تنظيم داعش عن مقتل أربعة عناصر أمن في مدينة الرقة التي تقدمت إليها القوات الحكومية الشهر الماضي.