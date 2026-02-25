تكنولوجيا: سونوس تخطط لإصلاح شامل آخر للتطبيق مع دعم ميزة الأنشطة الحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سونوس لتحديث رئيسي لتطبيقها يهدف إلى تبسيط التنقل وتقديم عناصر تحكم في شاشة قفل آيفون باستخدام ميزة الأنشطة الحية، كجزء من جهد أوسع لإعادة بناء الثقة بعد الإصلاح الشامل المتعثر لبرامج الشركة في عام 2024، وفقا لتقرير بلومبرج. تخطط سونوس لطرح سلسلة من التغييرات الاختيارية على تطبيقها لنظامي آيفون وأندرويد في الأشهر المقبلة، مع تركيز الشركة على تحسينات سهولة الاستخدام، والتنقل، وعناصر تحكم في التشغيل يسهل الوصول إليها. من المتوقع أن يصل التحديث تدريجيا بدلا من إعادة تصميم شاملة، مما يعكس استراتيجية إصدار مختلفة بعد إعادة إطلاق تطبيق الشركة الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق في عام 2024.

استعرض توم كونراد، الرئيس التنفيذي لشركة سونوس، مؤخرا إصدارات مبكرة من الواجهة المنقحة خلال اجتماع في المقر الرئيسي للشركة في جوليتا بولاية كاليفورنيا. واعترف لبلومبرج بأن الإصدار الحالي من التطبيق لا يزال يحتوي على العديد من مشكلات سهولة الاستخدام على الرغم من التحسينات التي تم إجراؤها على مدار العام الماضي. وبينما لا يزال التصميم النهائي قيد التطوير، فإن الهدف هو تقليل الصعوبات في المهام الشائعة مثل التبديل بين الغرف، وإدارة التشغيل، والوصول إلى عناصر التحكم المستخدمة بشكل متكرر.

يتضمن التغيير الملحوظ الذي يتم تطويره خصيصا لنظام آي أو إس إضافة عناصر تحكم في التشغيل على شاشة القفل لمكبرات صوت سونوس. تتوفر الميزة بالفعل على أجهزة أندرويد، حيث يمكن للمستخدمين التحكم في الموسيقى دون فتح تطبيق سونوس. وعلى آيفون، تخطط سونوس لتنفيذ وظائف مماثلة باستخدام ميزة الأنشطة الحية من أبل. تم تقديم الأنشطة الحية في نظام آي أو إس 16 كجزء من تجربة شاشة القفل ودايناميك آيلاند في النظام. يتيح الإطار للتطبيقات عرض معلومات محدثة باستمرار على شاشة القفل، وعلى الأجهزة المدعومة، داخل منطقة دايناميك آيلاند. تُستخدم الأنشطة الحية بشكل شائع لمهام مثل تتبع النتائج الرياضية، أو تقدم مشاركة الرحلات، أو عمليات التسليم، أو أجهزة ضبط الوقت، ولكن يمكنها أيضا توفير عناصر تحكم مستمرة في الوسائط.

لم تقدم سونوس بعد تاريخ إصدار للواجهة المحدثة. قد تتم مشاركة المزيد من التفاصيل حول التغييرات مع العملاء في أواخر مارس أو أبريل بمجرد تقدم التطوير بشكل أكبر.

