أعلن قائد ميداني بالدعم السريع, ينتمي لقبيلة البني هلبة, المساندة للمليشيا عن إنشقاقه عن الدعم السريع, وذلك خلال مخاطبته فواته. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر القائد الميداني وهو يعلن انشقاقه نتيجة الظلم الذي تعرضوا له من قيادات الدعم السريع. كما فجر القائد المنشق مفاجأة كبيرة مؤكداً أنهم أول من أطلقوا رصاصة الحرب بالمدينة الرياضية في يوم 16 أبريل من العام 2023. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يعلن انشقاقه عن المليشيا ويعترف: (نحن من أطلقنا الرصاصة الأولى بالمدينة الرياضية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.