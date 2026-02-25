الضباب يؤجل حركة حافلات المدارس برأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

لفَّ ضباب كثيف، صباح أمس، أرجاء إمارة رأس الخيمة، مما تسبب في تأخر العديد من الطلاب عن المدرسة.

وأجّلت مدارس في الإمارة موعد تحرك بعض الحافلات المدرسية، نتيجة تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف، في خطوة احترازية تهدف إلى تعزيز سلامة الطلبة والعاملين في القطاع التعليمي.

وأكدت إدارات مدرسية حرصها على تسهيل إجراءات الحضور في الظروف الجوية الاستثنائية، ومنح مرونة للطلبة والمعلمين، استناداً إلى التنسيق القائم بين وزارة التربية والتعليم و«مواصلات الإمارات»، والذي يقضي بتوقف الحافلات المدرسية في أماكن مخصصة وآمنة عند تشكل الضباب الكثيف، إلى حين تحسن الرؤية.

بدورها، تقوم إدارة فرع «مواصلات الإمارات» في رأس الخيمة، بوضع خطط وبرامج أمن وسلامة للطلاب خلال تقلبات الطقس، وذلك من خلال تأخير خروج بعض الحافلات عن موعدها الأصلي بدقائق في فترة الضباب والأمطار والتقلبات الجوية، وذلك تجنباً لوقوع أي حوادث مرورية، وحفاظاً على سلامة الطلبة.

الحيطة والحذر

وحذّر المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق من فرصة لتشكل الضباب وتدنّي مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى انعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية والجزر، مهيباً بالسائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتباع إرشادات السلامة المرورية، والالتزام بالسرعات المحددة، خاصة في المناطق التي تشهد انخفاضاً ملحوظاً في مدى الرؤية الأفقية.