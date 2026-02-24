اخبار الخليج / اخبار الإمارات

المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفداً من منظمة الصحة العالمية، للاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمرضى الفلسطينيين، والدعم الطبي الذي تُقدمه للقطاع الصحي والمستشفيات في ظل الوضع المأساوي الذي تمر به المنظومة الطبية بغزة.

وخلال الزيارة، سلّم المستشفى الميداني الوفد أدوية ومستلزمات طبية أساسية، وذلك لتعزيز قدرات المستشفيات الفلسطينية وتمكينها من تقديم الرعاية الصحية للمرضى في مختلف المحافظات.

ويأتي هذا الدعم ضمن جهود الإمارات المستمرة لدعم القطاع الصحي في غزة، والتخفيف من الأعباء التي تواجهها المؤسسات الطبية في تقديم الرعاية الطبية الطارئة والضرورية للسكان.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

