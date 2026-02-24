الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-02-2026

  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-02-2026 1/2
  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-24 16:22PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم المحوري 5,100$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على الارتداد صعوداً في ظل سيطرة الاتجاه الفرعي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

