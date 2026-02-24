تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-02-2026

تقدم قليلاً سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم المحوري 5,100$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على الارتداد صعوداً في ظل سيطرة الاتجاه الفرعي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.