حدث غير مسبوق في تاريخ البيتكوين: هل يستعد سعر البيتكوين أخيرا للارتداد؟

شهدت عملة البيتكوين تراجع ملحوظ خلال الساعات 24 الماضية، لتتداول قرب مستوى 63,000 دولار بعد خسارة يومية تقارب 5%، فيما انخفضت قيمتها السوقية إلى أقل من 1.3 تريليون دولار.

ويأتي هذا الأداء في ظل ضغوط متعددة، من بينها توترات جيوسياسية أثرت سلبا على شهية المخاطرة في الأسواق.

ورغم هذا المشهد السلبي، أشار بعض المحللين إلى تطور فني غير مسبوق في تاريخ العملة.

حيث دخل مؤشر القوة النسبية (RSI) على الإطار الزمني لعشرة أيام منطقة التشبع البيعي للمرة الأولى منذ إطلاق البيتكوين.

ويقيس هذا المؤشر سرعة وحجم التغيرات السعرية، ويتراوح بين 0 و100؛ إذ تشير القراءات دون 30 إلى حالة تشبع بيعي قد تسبق ارتداد صعودي، بينما تعكس المستويات فوق 70 حالة تشبع شرائي.

ويرى بعض المتابعين أن المرحلة المقبلة قد تشهد سلوك غير اعتيادي للمؤشرات الفنية، مع التأكيد على أن RSI لا ينبغي استخدامه كإشارة منفردة، بل ضمن مجموعة مؤشرات متكاملة لتعزيز دقة القراءة.

من جهة أخرى، يقترب مؤشر القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV) من مستويات تُعد تاريخيا قريبة من القيعان.

ويقارن هذا المؤشر بين القيمة السوقية الحالية ومتوسط السعر الذي اشترى عنده المستثمرون عملاتهم.

ووفق البيانات المتاحة، فإن القراءات دون 1 ترتبط غالبا بمناطق قاع، بينما تشير المستويات فوق 3.7 إلى قمم سعرية.

وقد تراجع المؤشر خلال الأسبوع الماضي ليستقر عند نحو 1.18، ما يعزز احتمالات اقتراب السوق من منطقة دعم مهمة.

في المقابل، لا تزال إشارات الحذر قائمة.

فقد سجلت صناديق الاستثمار في الأصول الرقمية تدفقات خارجة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، كما شهدت صناديق البيتكوين المتداولة فوريا عمليات سحب بمليارات الدولارات، وهو ما قد يعكس استمرار ضغوط البيع.

كذلك ارتفعت كميات البيتكوين المحتفظ بها على منصات التداول مؤخرا، وهي خطوة تُفسر غالبا كمؤشر تمهيدي لعمليات بيع محتملة.

وبين مؤشرات فنية تميل إلى الإيجابية وضغوط سوقية مستمرة، يبقى مسار البيتكوين مرهون بقدرة المشترين على استعادة الزخم في ظل بيئة كلية لا تزال تتسم بالتقلب وعدم اليقين.

