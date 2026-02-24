راشد بن منصور بن زايد يفتتح كأس «البلاي ستيشن» تزامناً مع مبادرات «عام الأسرة»

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد الشيخ راشد بن منصور بن زايد آل نهيان، ختام الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات النسخة الـ13 من «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026»، أمس، على ملاعب فندق قصر الإمارات «ماندارين أورينتال»، وافتتح منافسات كأس«البلاي ستيشن» المصاحبة للبطولة، تزامناً مع مبادرات «عام الأسرة».

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية.

وخيم التعادل السلبي على المباراة القوية بين فريقي «مكتب البعثات الدراسية» و«مكتب شؤون المواطنين والمجتمع»، ضمن المجموعة الرابعة، وحصد جائزة الأفضل في المباراة اللاعب أحمد محمد أنور من مكتب شؤون المواطنين والمجتمع.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1، نتيجة المواجهة القوية بين فريقي «الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء»، وجاءت الأفضلية في النتيجة لفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية في الشوط الأول، ثم أدرك فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء التعادل في آخر دقيقة قبل صافرة النهاية، وتوج اللاعب فلافيو دي ليما بجائزة الأفضل في المباراة.

وتنتظر الفرق المتنافسة في المجموعة الأولى نتائج ختام الجولة الثانية اليوم بين فريقي نادي مدينة أبوظبي للجولف، ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، بجانب المباراة الأخرى بين فريقي دائرة القضاء وقطاع المشاريع الهندسية والفنية.