تكنولوجيا: أبل تستعد للكشف عن مجموعة من أجهزتها الجديدة الأسبوع المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل لاستضافة تجربة “Apple Experience” خاصة في كل من نيويورك ولندن وشنغهاي يوم الأربعاء المقبل، 4 مارس، لكنها لن تكون مؤتمرًا صحفيًا تقليديًا. وبدلًا من ذلك، ستتيح الشركة للصحفيين تجربة الأجهزة الجديدة بشكل مباشر، والتي سيتم الإعلان عنها في الأيام التي تسبق الحدث.

يشير مارك غورمان من Bloomberg إلى أننا سنشهد عدة إعلانات بين 2 و4 مارس، من خلال بيانات صحفية. من المتوقع أن تكشف أبل عن هاتف iPhone 17e الجديد إلى جانب أجهزة iPad وMacBook الجديدة.

وسيشمل ذلك iPad أساسي جديد مزود بمعالج Apple A18، إلى جانب إصدارات جديدة من iPad Air بمقاس 11 و13 بوصة تعمل بمعالج Apple M4.

أما بالنسبة لأجهزة MacBook، فمن المتوقع أن تكشف أبل أخيرًا عن MacBook الأساسي طويل الشائعات (J700) المزود بشريحة A18 Pro، مع خيارات ألوان متعددة، تشمل الأصفر والأخضر والأزرق، مع احتمالية توافر اللون الوردي والفضي والرمادي الداكن كما أشارت بعض التسريبات السابقة. كما يُتوقع إطلاق إصدارات جديدة من MacBook Air وMacBook Pro بمعالجات M5 وM5 Pro وM5 Max المطوّرة.

ويتوقع جون غرابر من Daring Fireball أن يتم طرح المنتجات الجديدة يومًا بيوم، متوقعًا ترتيب الإطلاق: iPhone 17e يوم الاثنين، ثم أجهزة iPad يوم الثلاثاء، وأخيرًا أجهزة MacBook يوم الأربعاء.

المصدر