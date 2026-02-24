تكنولوجيا: سلسلة iPhone 18 Pro تدخل مرحلة الإنتاج التجريبي وفقًا لأحدث التسريبات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Apple للكشف عن هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max خلال شهر سبتمبر المقبل، مع ترجيحات بظهور iPhone Fold في الحدث نفسه. وفي هذا السياق، تشير تسريبات جديدة إلى دخول طرازات Pro من السلسلة مرحلة الإنتاج التجريبي.

كشف المسرّب Fixed Focus Digital عبر منصة Weibo أن الأجهزة انتقلت فعليًا إلى مرحلة اختبار الإنتاج، وهي المرحلة التي تُجري فيها أبل عمليات تحقق عبر خطوط التجميع الفعلية وأدوات التصنيع الرسمية، بهدف رصد أي مشكلات محتملة قبل بدء الإنتاج الكمي.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان جاهزية خطوط التصنيع واستقرار جودة المكونات، تمهيدًا للانتقال إلى التصنيع واسع النطاق دون عقبات.

في المقابل، أوضح المسرّب عدم وجود تغييرات جوهرية في المواد أو مواصفات التصميم، ما يرجّح تشابهًا كبيرًا بين السلسلة الجديدة وسلسلة iPhone 17 Pro.

وتتوافق هذه المعلومات مع شائعات سابقة أشارت إلى أن التغيير الأبرز قد يقتصر على تقليص حجم ميزة Dynamic Island فقط، دون تعديلات جذرية أخرى في التصميم.

