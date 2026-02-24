تكنولوجيا: Oppo تكشف رسميًا عن Find N6 بشاشة خالية من الطية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Oppo رسميًا عن هاتفها القابل للطي الجديد Find N6، مع تلميحات تشير إلى قرب إطلاقه في الصين، حيث ترددت شائعات حول طرحه في 17 مارس. وعلى الرغم من أن التاريخ الرسمي لم يُؤكّد بعد، نشرت الشركة ملصقًا ترويجيًا جديدًا يكشف عن تصميم الهاتف.

يعرض الملصق، الذي نُشر عبر قناة Oppo الرسمية على Weibo، شاشة الهاتف الداخلية القابلة للطي، مع شعار “رحلة سلسة”، مشيرًا إلى أن الشاشة تكاد تخلو من الطية، وهو أمر غير شائع بين الهواتف القابلة للطي. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت عروض داخلية للمنتج أن Find N6 يتميز بأقل طية شاشة في الصناعة.

تشير التسريبات أيضًا إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ويحتوي على بطارية بسعة 6,000 ملي أمبير.

كما سيحمل كاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا عريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل. ستأتي الشاشة الداخلية بقياس 8.12 بوصة من نوع LTPO، بينما سيحمل الغطاء الخارجي شاشة 6.62 بوصة.

المصدر