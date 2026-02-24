أمطار غزيرة تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أدت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء إلى غرق خيام النازحين، ما فاقم من معاناتهم الإنسانية. وأفاد الدفاع المدني في محافظة رفح، بتلقي طواقمه عدة نداءات استغاثة جراء غرق خيام النازحين ليلا بسبب شدة الأمطار، موضحا أن طواقمه أنقذت عددا من العائلات عقب غرق خيامها في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وتتأثر الأراضي الفلسطينية، منذ أمس الإثنين، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وأمطار متفرقة على معظم المناطق. ووفق المركز، "تتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع تجدد موجات الأمطار والبرد الشديد، في ظل استمرار القصف.