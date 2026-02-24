انت الان تتابع خبر الخليج 365 تنفرد بنشر وثيقة تتضمن إيداع الكويت لخرائطها قبل 12 عاما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعود تاريخ الوثيقة الصادرة من وزارة الخارجية الكويتية الى عام 2014، وتتضمن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وتعديله.يشار الى أن وزارة الخارجية العراقية أعلنت، يوم السبت الماضي، عن إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية لدى الأمم المتحدة، وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، الأمر الذي دفع بعدد من الدول الخيليجة الى التضامن مع الكويت.

ودعت الكويت في اول رد رسمي الها، اليوم الثلاثاء، العراق الى التعامل الجاد وفق القانون الدولي، وجاء في بيان﻿ لمجلس وزراء الكويت، "ندعو العراق للتعامل الجاد وفق القانون الدولي وأخذ علاقاتنا التاريخية بعين الاعتبار"، مضيفا "أحطنا علما بإجراءات تسليم القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت مذكرة احتجاج رسمية".

أدناه نص الوثيقة الكويتية..