ورشة عمل لحماية الآثار السودانية بطوكيو

انطلقت اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو أعمال ورشة العمل الخاصة بحماية الآثار السودانية، بمشاركة خبراء من الجهات السودانية المختصة إلى جانب ممثلين عن اليونسكو والإيسيسكو. وتهدف الورشة إلى بلورة مشروعات عملية لحماية واسترداد الآثار السودانية في مرحلة ما بعد الحرب.

وتُنظم الورشة بدعم من معهد طوكيو الوطني لأبحاث الممتلكات الثقافية.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السفير الريح حيدوب، سفير السودان لدى اليابان، عن تقدير وشكر حكومة وشعب السودان للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة اليابانية للسودان.

وأشار إلى التجارب الناجحة لليابان في مجال إعادة الإعمار بعد الحروب، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في حماية وإعادة تأهيل المواقع الأثرية السودانية.

ودعا السفير إلى أن تتضمن توصيات الورشة تنظيم مؤتمر دولي لحماية الآثار السودانية، خاصة بعد أعمال النهب والدمار الممنهجة التي تعرضت لها المواقع الأثرية على يد المليشيا الإرهابية خلال الحرب.

وعلى هامش الورشة، التقى المشاركون بقيادة السفير الريح حيدوب بالسيد تاكاماسا سايتو، المدير العام لمعهد طوكيو الوطني لأبحاث الممتلكات الثقافية، الذي أكد استعداد المعهد لتعزيز التعاون مع السودان في مجال حماية التراث الثقافي، مستفيداً من الخبرات اليابانية المتقدمة في مجالات الترميم وإعادة الإعمار.

من جانبه، تقدم السفير الريح حيدوب، نيابة عن المشاركين، بالشكر للمعهد وللحكومة اليابانية على تنظيم هذه الورشة.

يُذكر أن اليابان ظلت تقدم دعماً تنموياً وإنسانياً للسودان منذ وقت مبكر، شمل عدداً من المشروعات في مجالات الصحة والزراعة والتعليم والبنية التحتية، ومن المتوقع استمرار مساهمتها في مشروعات إعادة الإعمار لما دمرته الحرب.

سونا