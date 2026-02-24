تكنولوجيا: أوبو تطلق هاتف إيه 6 الذكي الجديد ببطارية 7000 مللي أمبير في الساعة إلى جانب أوبو إيه 6 إس، وإيه 6 آي بلس، وإيه 6 في

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة أوبو عن هاتف إيه 6 الذكي الجديد إلى جانب هواتف أوبو إيه 6 إس وإيه 6 آي بلس وإيه 6 في في الصين. يأتي هاتف إيه 6 الجديد مزودا بشاشة أموليد، ومعالج ميدياتك دايمينسيتي 6300، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية كبيرة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط.

قدمت أوبو أربعة هواتف ذكية جديدة في تشكيلة سلسلة إيه الحالية، بما في ذلك أوبو إيه 6 (بي إل إس 120)، وإيه 6، وإيه 6 آي بلس، وإيه 6 في. ومن المثير للاهتمام أن طراز إيه 6 (بي إل إس 120) الجديد يأتي بشاشة أصغر قليلا مقارنة بالإصدار العالمي من أوبو إيه 6. وبتعبير أدق، يتميز الطراز الأحدث بلوحة أموليد مقاس 6.57 بوصة بدقة 1080 بكسل بلس. في حين أن الإصدار العالمي مزود بشاشة إل سي دي مقاس 6.75 بوصة تعرض بدقة 720 بكسل بلس.

علاوة على ذلك، فهو يتميز الآن بمستشعر بصمة إصبع مدمج في الشاشة، ليحل محل المستشعر المثبت على الجانب في الطراز العالمي. ومع ذلك، فإنه يحتفظ بنفس مجموعة شرائح ميدياتك دايمينسيتي 6300 من هاتف إيه 6 الأقدم، والتي تقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر فتحة مايكرو إس دي لتوسيع مساحة التخزين.

سعة البطارية هي نفسها أيضا. فهو يتميز ببطارية أكبر تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن السلكي بقدرة 80 واط، وهي خطوة للأمام مقارنة بقدرة 45 واط في هاتف إيه 6 العالمي. أما بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، فستحصل على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تكملها عدسة استشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل. وفي الأمام، يحتوي على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومحادثات الفيديو، وهي ترقية من دقة 8 ميجابكسل.

من ناحية أخرى، يعد هاتف أوبو إيه 6 في أحدث عضو في تشكيلة إيه 6، حيث يتميز بكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية تبلغ سعتها 6500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط، ومجموعة شرائح ميدياتك دايمينسيتي 6300 وشاشة آي بي إس إل سي دي مقاس 6.75 بوصة.

أما بالنسبة للسعر، يتوفر هاتف أوبو إيه 6 (بي إل إس 120) الجديد الآن بثلاثة متغيرات في الصين، 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، ويبلغ سعرها 1600 يوان صيني، أي حوالي 232 دولارا، و 1900 يوان صيني، أي حوالي 275 دولارا، و 2100 يوان صيني، أي حوالي 304 دولارات، على التوالي. ويبلغ سعر هاتفي أوبو إيه 6 آي بلس وإيه 6 في 1500 يوان صيني، أي حوالي 217 دولارا، و 1200 يوان صيني، أي حوالي 174 دولارا للمتغير الأساسي بذاكرة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

