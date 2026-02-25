اليابان | لماذا اختارت «نيويورك تايمز» ناغاساكي كوجهة موصى بها لعام 2026؟

اختارت صحيفة نيويورك تايمز مدينة ناغاساكي كواحدة من «الأماكن التي يجب زيارتها في عام 2026»، في إشادة تعكس جاذبيتها التاريخية والثقافية المتجددة. وتضم المدينة مواقع مرتبطة باثنين من مواقع التراث العالمي المدرجة لدى اليونسكو، ما يمنحها مكانة خاصة كوجهة تجمع بين العمق التاريخي والتجربة السياحية الفريدة.

لا تنسَ أبدًا القصف الذري

تم اختيار ناغاساكي ضمن قائمة «52 مكانًا يجب زيارته في عام 2026» التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز. وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة ألقت قنبلة ذرية على ناغاساكي، لكن «على عكس هيروشيما التي دُمرت بالكامل تقريبًا... فإن قلب مدينة ناغاساكي، الهدف الثاني لأمريكا، نجا عندما أخطأت القنبلة هدفها»، وأضافت أن «مع انتشار خطر انتشار الأسلحة النووية حول العالم، لدى المسافرين سبب قوي للزيارة».

لا يمكن زيارة ناغاساكي دون مواجهة مأساة القصف الذري. في متحف ناغاساكي للقنبلة الذرية، يُعاد إحياء مشهد المدينة السلمي وحياة سكانها قبل القصف، مقابل الدمار الذي حدث فور الانفجار. يمكن للزوار قراءة الشروحات بـ11 لغة، بما في ذلك اليابانية والإنكليزية والصينية.



ساعة توقفت عند الساعة 11:02 صباحًا، لحظة انفجار القنبلة الذرية فوق المدينة، معروضة في متحف ناغازاكي للقنبلة الذرية. (© حكومة مدينة ناغاساكي)



إعادة بناء جزء من جدار جانبي لكاتدرائية أوراكامي التي دمرت في الانفجار، في متحف ناغاساكي للقنبلة الذرية. (© حكومة مدينة ناغاساكي)

يقدم الموقع الرسمي لبلدية ناغاساكي مسارات موصى بها لزيارة نقطة الصفر وبقايا القنبلة الذرية، والتي تروي قصة صامتة عما حدث.



برج الأجراس السابق لكاتدرائية أوراكامي. دُمر كلا برجي الأجراس في الكاتدرائية بسبب القصف، وسقط البرج الشمالي أسفل التل إلى نهر قريب. رغم أنه أُغلق في البداية، تم استخراجه في عام 1971 ليكون شاهدًا على القصف. بُني من الخرسانة المسلحة، وقطره 5.5 أمتار ووزنه حوالي 50 طنًا. (© بيكستا)



أنقاض ناغاساكي التاريخية للقنبلة الذرية. المبنى السابق لمدرسة شيروياما الوطنية، الواقع على تل على بعد 500 متر من نقطة الصفر، حيث لقي أكثر من 1400 طالب وموظف مصرعهم فورًا. تم الحفاظ على جزء من المبنى الرئيسي المتضرر من القصف، ومنذ عام 1999 يضم قاعة السلام التذكارية لمدرسة شيروياما الابتدائية، حيث تُعرض صور التقطت فور الانفجار ومقتنيات للجمهور. (© حكومة مدينة ناغاساكي)

الحلويات المحلية

كان حي ماروياما في ناغاساكي يُعتبر في الماضي واحدًا من أشهر ثلاث مناطق ترفيه في اليابان، إلى جانب يوشيوارا في إيدو (طوكيو) وشيمابارا في كيوتو. يقف على تل يطل على هذا الحي شجرة الكافور العظيمة في معبد دايتوكوجي، ويُقال إنها أكبر شجرة في محافظة ناغاساكي. عمرها يزيد عن 800 عام، ومحيط قاعدة جذورها يتجاوز 23 مترًا. تمتد أغصانها القوية بطاقة تخفي عمرها كأنها ستسحق المباني المجاورة.



شجرة الكافور العظيمة في دايتوكوجي تضغط على سقف منزل. (بإذن من سايتو تاكاشي)

من بين الهدايا التذكارية المتوفرة في ناغازاكي، يتبادر إلى الذهن أولاً كعك الكاستيلا، وهو رمز للثقافة التي وصلت عبر التجارة بين اليابان وأوروبا. وخاصةً، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز متجر فوكوسايا للحلويات، الذي يقع على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من شجرة الكافور العظيمة في دايتوكوجي. تأسس في عام 1624، ويتمتع بتاريخ يزيد عن 400 عام. تنتج الكاستيلا الرطبة والمخبوزة بكثافة نكهة رقيقة تجمع بين الطعم الغربي والياباني.



كاستيلا من فوكوسايا (© Nippon.com)

عندما ترغب في الراحة من المشي في المدينة، جرب مشروب الميركوسيكي الشهير في ناغازاكي، وهو في الواقع أقرب إلى الحلوى المثلجة منه إلى الميلك شيك. قدمت نيويورك تايمز الميركوسيكي المقدم في مقهى كوفي فوجيو التقليدي الياباني، لكن يُقال إن التخصص نشأ في أول مقهى في كيوشو تسوروتشان، عندما أُضيف الثلج المجروش إلى الميلك شيك لصنع حلوى منعشة للتخفيف من الحر الشديد في الصيف. تبعته العديد من المحلات، وقدمت نسخها الخاصة من الميركوسيكي، وأصبح معروفًا على مستوى البلاد باسم «الميلك شيك القابل للأكل». بينما يُصنع أساسًا من الحليب المكثف والبيض والحليب، تختلف كل محل النسب والحجم في الثلج المجروش، لذلك من الممتع التجول وتجربة (شرب/أكل؟) جميع الأنواع المختلفة.



(© PhotoAC)

تضم محافظة ناغساكي موقعين للتراث العالمي: مواقع الثورة الصناعية اليابانية في عصر ميجي، والمواقع المسيحية المخفية في منطقة ناغازاكي. لكل منهما مواقع مثيرة للاهتمام، وهناك مكان في ناغازاكي يمكن فيه رؤية الموقعين من التراث العالمي على مقربة شديدة.

حديقة غلوفر (الإقامة السابقة لغلوفر) هي أصل ينتمي إلى مواقع الثورة الصناعية اليابانية في عصر ميجي، وعلى بعد 150 مترًا فقط تقف كنيسة أورا، المُدرجة ضمن المواقع المسيحية المخفية في منطقة ناغازاكي. لمَ لا تزور الاثنين لتشعر بتاريخ ناغاساكي؟



كنيسة أورا (© جيجي برس)



حديقة غلوفر (بإذن من جمعية السياحة في محافظة ناغاساكي)

طريقة مريحة للتنقل في المدينة هي الترام. مهما طال المسافة، تكلف كل رحلة 150 ين فقط. تذكرة اليوم الواحد تكلف 600 ين، وتتيح ركوبًا غير محدود، لذا يمكنك النزول في الطريق والاستمتاع بالاستكشاف.



ترام يمر في ناغاساكي. (© حكومة مدينة ناغاساكي)

نشرت صحيفة نيويورك تايمز قائمتها للأماكن التي يجب زيارتها حول العالم كل عام منذ عام 2005. تم اختيار موريوكا وفوكوكا في عام 2023، وياماغوتشي في عام 2024. وفي قائمة عام 2025، ظهرت توياما وأوساكا.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي تمثال السلام في حديقة ناغاساكي للسلام. © جيجي برس)