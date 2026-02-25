تكنولوجيا: مجموعة Phantom White من Razer: تجربة شخصية مع تصميم شفاف يغير شكل الباتل ستيشن بالكامل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من واقع تجربة واستخدام فعلي لمنتجات Razer، أقدر أقول إن Phantom White ليست مجرد لون مختلف، بل فلسفة تصميم تعيد تعريف شكل الإضاءة والمواد في إكسسوارات الألعاب. أول ما تمسك القطعة، تلاحظ جودة البلاستيك الشفاف. ليس رخيصًا أو هشًا كما قد يتوقع البعض. الشفافية هنا مدروسة، تُظهر التفاصيل الداخلية بشكل أنيق بدون مبالغة. ومع تشغيل إضاءة Chroma RGB، يتحول الجهاز إلى عنصر بصري حي داخل الإعداد.



Basilisk V3 Pro 35K Phantom White

الفأرة تحتفظ بنفس الأداء الاحترافي، لكن الشكل الشفاف يجعل الإضاءة تبدو أعمق وأكثر انتشارًا. العجلة، الخطوط الجانبية، وحتى انعكاس الضوء على الهيكل يعطي إحساسًا مختلفًا تمامًا مقارنة بالنسخة السوداء. Basilisk V3 Pro 35K Phantom Whiteالفأرة تحتفظ بنفس الأداء الاحترافي، لكن الشكل الشفاف يجعل الإضاءة تبدو أعمق وأكثر انتشارًا. العجلة، الخطوط الجانبية، وحتى انعكاس الضوء على الهيكل يعطي إحساسًا مختلفًا تمامًا مقارنة بالنسخة السوداء.



BlackWidow V4 75% Phantom White BlackWidow V4 75% Phantom White هنا يتجلى الجمال الحقيقي. الإضاءة تمر عبر الهيكل والمفاتيح بطريقة تجعل سطح المكتب بالكامل يتوهج. التصميم المدمج