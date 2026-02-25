تكنولوجيا: مجموعة Phantom White من Razer: تجربة شخصية مع تصميم شفاف يغير شكل الباتل ستيشن بالكامل

- 1/5
أول ما تمسك القطعة، تلاحظ جودة البلاستيك الشفاف. ليس رخيصًا أو هشًا كما قد يتوقع البعض. الشفافية هنا مدروسة، تُظهر التفاصيل الداخلية بشكل أنيق بدون مبالغة. ومع تشغيل إضاءة Chroma RGB، يتحول الجهاز إلى عنصر بصري حي داخل الإعداد.
Basilisk V3 Pro 35K Phantom White
الفأرة تحتفظ بنفس الأداء الاحترافي، لكن الشكل الشفاف يجعل الإضاءة تبدو أعمق وأكثر انتشارًا. العجلة، الخطوط الجانبية، وحتى انعكاس الضوء على الهيكل يعطي إحساسًا مختلفًا تمامًا مقارنة بالنسخة السوداء.
BlackWidow V4 75% Phantom White
هنا يتجلى الجمال الحقيقي. الإضاءة تمر عبر الهيكل والمفاتيح بطريقة تجعل سطح المكتب بالكامل يتوهج. التصميم المدمج
Barracuda X Chroma Phantom White
السماعة تبدو أخف بصريًا بسبب اللون الشفاف. الإضاءة الجانبية واضحة لكن غير مزعجة، والتفاصيل الداخلية الظاهرة تضيف طابع تقني مميز.
Firefly V2 Pro Phantom White
عند دمجها مع بقية القطع، تحصل على توازن بصري متكامل. انعكاس الإضاءة على الحواف الشفافة يعزز شكل المكتب بالكامل.
الخلاصة من خبرة استخدام
Phantom White ليست لمن يبحث فقط عن أداء، لأن الأداء موجود أساسًا في النسخ القياسية. هذه المجموعة موجهة لمن يهتم بالتفاصيل، بالهوية البصرية، وبأن يكون شكل الإعداد متكاملًا وملفتًا.
إذا كنت من الأشخاص الذين يهتمون بأن يكون مكتبهم قطعة عرض بقدر ما هو مساحة لعب، فهذه المجموعة ستعطيك ذلك الشعور فور تشغيلها