انت الان تتابع خبر المالكي: منصب ⁧‫محافظ المثنى‬⁩ استحقاق لدولة القانون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف "في حال وجود رغبة أو ضرورة للتغيير، فإن البديل يجب أن يكون أيضًا من ⁧‫دولة القانون‬⁩ وتحديدا من (تحالف النهج الوطني)، صونًا للاستحقاق السياسي وحفاظا على التوازن المتفق عليه".

وصوت المجلس على قبول استقالة مهند العتابي، بعد أن كان قد حدد في وقت سابق يوم 24 شباط الجاري موعداً لاستجوابه على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري.

وفي أعقاب ذلك، أجرى المجلس عملية انتخاب لاختيار محافظ جديد، حيث تم انتخاب أحمد منفي جودة بعد حصوله على 10 أصوات من أصل 12، ما منحه الأغلبية اللازمة لتولي المنصب رسمياً.