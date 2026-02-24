بعد ساعات من موقف السودان.. بولوس يدعو لهدنة دون شروط مسبقة

حث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولوس، ألأطراف في السودان على القبول الفوري بهدنة إنسانية دون شروط مسبقة، ولفت إلى أن هذه الهدنة المقترحة ليست مجرد “وقف لإطلاق النار”، بل هي “مدعومة بآلية مراقبة وإشراف أنشأتها الأمم المتحدة”.

وأوضح في تغريدة له على منصة إكس بعد ساعات من بيان الخارجية السودانية الرافضة لمقترحاته، أن “الهدف الرئيسي هو ضمان وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المتضررين في كافة أنحاء البلاد، وتجاوز العقبات التي تعترض العمليات الإغاثية”.

​​وجدد مبعوث ترامب، التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق سلام عادل ودائم ينهي معاناة الشعب السوداني ، وأكد على مبدأ المحاسبة، وشدد على التزام واشنطن بملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، معتبراً أن الهدف النهائي للجهود الأمريكية هو دعم انتقال موثوق وحقيقي نحو حكومة مدنية تُلبي تطلعات السودانيين في الديمقراطية والاستقرار.

