مجلس حكومة شمال كردفان يدين الاستهداف الممنهج لقاعات الدراسة بـجامعة كردفان

أدان مجلس وزراء حكومة ولاية شمال كردفان، في اجتماعه الدوري رقم (9) امس برئاسة دكتور الأمين شايب محمد الأمين العام لحكومة الولاية الوالي بالإنابة، أدان بشدة استهداف المليشيا المتمردة لقاعات الدراسة بجامعة كردفان بمدينة الأبيض.

وأكد المجلس أن استهداف الأعيان المدنية بصورة ممنهجة يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، واصفاً ما جرى بأنه جريمة أخلاقية مكتملة الأركان تتنافى مع القيم الإنسانية والأعراف الدولية.

وأوضح الأستاذ عبد المطلب عبد المتعال، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والإعلام والشباب والرياضة الوزير المكلف والناطق الرسمي باسم حكومة الولاية، في تصريح عقب الجلسة، أن استهداف المؤسسات التعليمية يمثل استهدافاً مباشراً لعقول وطموحات الشباب وأسرهم ولمستقبل الوطن بأكمله.

وفي السياق، ناقش المجلس تقرير أداء محليتي أم دم حاج أحمد وجبرة الشيخ للعام 2025، المقدم من المديرين التنفيذيين، والذي جاء متسقاً مع الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للولاية.

وتناولت التقارير محاور الحكم والإدارة، والأداء المالي من حيث الإيرادات والمصروفات، وأوضاع القوى العاملة.

كما استعرضت ما تحقق في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، والخدمات الصحية في برامج الرعاية الصحية الأساسية والعلاجية، مع حصر المستشفيات والمراكز الصحية العاملة، إلى جانب حملات إصحاح البيئة.

وتطرقت إلى أوضاع التعليم من حيث عدد المدارس والطلاب والمعلمين بمختلف المراحل.

وفي الجانب الاجتماعي، أشارت التقارير إلى جهود حصر النازحين وتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب، إضافة إلى مشروعات المياه عبر إنشاء محطات جديدة وتأهيل الآبار، مع عرض التحديات والفرص المتاحة لتحسين الخدمات.

وبعد مداولات، أجاز المجلس تقريري أداء المحليتين للعام 2025.

من جهة أخرى، استمع المجلس إلى تقرير أداء قطاع التنمية الاجتماعية للعام 2025، الذي قدمته مديرة القطاع مسرة الإمام، متضمناً الأداء المالي، وبرامج الحماية الاجتماعية، ورعاية الطفولة، ومكافحة العنف، وقضايا المرأة وتنمية الأسرة، وجهود مركز الأطراف الصناعية.

كما تناول التقرير أوضاع معسكرات الإيواء بمدينة الأبيض والخدمات المقدمة للنازحين، ودور المنظمات والجمعيات الخيرية، وأداء الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية، وديوان الزكاة، مع استعراض نقاط القوة والضعف والحلول المقترحة، حيث تمت إجازته عقب المناقشة.

واستمع المجلس كذلك إلى تنوير من وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية حول زيارته إلى الخرطوم ولقاءاته بالوزارات ذات الصلة، إضافة إلى اجتماعه بوزارة الإنتاج بولاية النيل الأبيض بحضور واليها، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الولايتين.

سونا