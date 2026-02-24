- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 24-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-24 11:55AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر عملة إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط به، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القدامة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب 7.85$، مع وجود فرص قوية لكسره.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط