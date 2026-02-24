الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 24-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-24 11:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر عملة إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط به، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القدامة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب 7.85$، مع وجود فرص قوية لكسره.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط 

